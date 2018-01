ONU estima em até US$ 400 mi prejuízos na Cisjordânia O Programa de Desenvolvimento da ONU estimou em algo entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões os prejuízos causados pela ofensiva militar israelense na Cisjordânia, e que a reconstrução das áreas danificadas deverá levar pelo menos um ano. De acordo com o representante especial do programa das Nações Unidas nos territórios palestinos, Tim Rothermel, entre os locais mais atingidos está Nablus, a maior cidade da Cisjordânia, com US$ 110 milhões em danos, incluindo aqueles causados à histórica Mesquita Verde. Rothermel afirmou que representantes da ONU, do Banco Mundial e da Comissão Européia deverão apresentar um relatório final sobre os prejuízos causados por Israel na Cisjordânia no próximo dia 15. O relatório, então, será distribuído a países doadores. Segundo o representante das Nações Unidas, a Alemanha já se comprometeu com ? 10 milhões para programas de criação de empregos entre os palestinos. A Cruz Vermelha Internacional lançou um apelo por doações para um fundo de saúde que será utilizado nas áreas palestinas. De acordo com a organização, é preciso aproximadamente US$ 1,13 milhão para atender às cerca de 2.000 pessoas que carecem de assistência médica apenas no campo de refugiados de Jenin, que fora praticamente destruído pelos tanques e pelas tropas israelenses. Leia o especial