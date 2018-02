ONU, EUA e Rússia debatem paz na Síria em novembro

Segundo o porta-voz da ONU, Martin Nesirky, o enviado Lakhdar Brahimi e as autoridades norte-americanas e russas também se reunirão com membros dos três outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Grã-Bretanha, França e China.

Os Estados Unidos, que se opõem ao regime sírio, e a Rússia, que apoia o presidente sírio Bashar Assad, têm tentado estabelecer uma conferência de paz na região com a assistência de Brahimi. Fonte: Dow Jones Newswires.