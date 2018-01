ONU, EUA, Rússia e UE discutirão assassinato de Yassin Um encontro entre representantes das Nações Unidas, EUA, Rússia e União Européia foi marcado para esta noite no Cairo, capital do Egito, para discutir as consequências do assassinato do líder espiritual e fundador do Hamas, informou o ministro das Relações Exteriores do Egito, Ahmed Maher. A reunião ocorrerá na embaixada dos EUA.