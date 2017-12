ONU exige abertura das fronteiras ao redor do Afeganistão O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, exigiu hoje a abertura das fronteiras internacionais ao redor do Afeganistão e ajuda humanitária para milhões de famintos afegãos que estão impossibilitados de deixar o país. "De acordo com a lei internacional, as fronteiras devem ser abertas para que os civis possam buscar refúgio", disse Annan em um comunicado. "Ao mesmo tempo, a comunidade internacional deve enviar rapidamente ajuda generosa para que os refugiados não se transformem em um possível peso para os Estados vizinhos". O apelo de Annan foi feito depois da divulgação de informes segundo os quais um desastre humanitário está por acontecer no país. Milhões de miseráveis deverão encarar não apenas a possibilidade de ataques militares, mas também deverão enfrentar um inverno sem comida e medicamentos. Programa - As Nações Unidas mantêm um programa de ajuda que abrange cerca de 5 milhões de afegãos depois de décadas de guerra e três anos seguidos de seca. Mas o organismo mundial se viu obrigado a cortar tal ajuda após os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington por causa da possibilidade de uma retaliação norte-americana. Todo o pessoal estrangeiro da ONU já deixou o Afeganistão e o organismo não está sendo capaz nem mesmo de dar apoio aos 700 funcionários afegãos que ficaram para trás. Nos últimos dias, o Irã e o Paquistão fecharam suas fronteiras e o Taleban proibiu qualquer ajuda internacional dentro do país. Alimentos - Mesmo assim, o Programa Mundial de Alimentação da ONU, com sede em Roma, anunciou hoje o envio de comida ao Afeganistão pela primeira vez desde os ataques contra os EUA. As cargas serão transportadas por caminhões de depósitos da ONU no Turcomenistão e Tajiquistão até o Afeganistão. Todo o trabalho será feito por moradores locais. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), pelo menos 1,5 milhão de afegãos já deixaram o país por temer um ataque militar dos Estados Unidos.