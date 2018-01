ONU exige que EUA restabeleçam ordem no Iraque Depois da vítória, os Estados Unidos podem estar vendo hoje o início do que promete ser um longo pesadelo. O secretário-geral das Nações Unidas, Koffi Annan exortou hoje o governo norte-americano a cumprir com a seu compromisso, estipulado pela Convenção de Genebra, e restaurar o quanto antes a ordem no Iraque. Annan salientou que o Iraque vive neste momento um vácuo político, um quadro de "anarquia e caos" e a lei interncional estabelece que as forças de ocupação se responsabilizem pelo bem-estar da população. "Os iraquianos já pagaram um preço muito pesado com essa guerra", disse Annan. Funcionários da ONU salientam que a Casa Branca, que planejou tão meticulosamente a ofensiva militar, parece não ter levado em consideração o impacto que teria a queda do governo de Saddam Hussein no funcionamento dos serviços básicos do país. A ONU se mostrou particularmente irritada com o fato de um dos maiores hospitais do país, localizado em Bagdá, ter sido saqueado, impossibilitando o atendimento dos pacientes que lá estavam internados e o atendimento rotineiro da população civil. A proteção do hospital, segundo a ONU, era uma obrigação das tropas norte-americanas. Outra fonte de preocupação é a ocupação por tropas curdas da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque que tem o segundo maior poço de petróleo do país. O governo turco já alertou que um governo curdo na região seria "inaceitável". Os EUA garantiram que ocuparão a cidade, mas a Turqia teme qualquer presença mais sólida dos curdos naquela área. Como precaução, dezenas de milhares de soldados turcos continuam estacionados junto à fronteira do Iraque. Veja o especial :