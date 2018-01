ONU exige que Israel pare de demolir casas de palestinos Com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou resolução exigindo que Israel pare com a demolição de casas de palestinos e condenando o massacre de civis num campo de refugiados. A decisão do principal aliado de Israel, os EUA, de permitir a aprovação de uma crítica ao Estado judeu reflete o desagrado do governo Bush com a incursão israelense na Faixa de Gaza. A votação final foi 14-0, mais a abstenção americana. A última vez em que as Nações Unidas aprovaram uma resolução contra Israel, com abstenção americana, foi setembro de 2002, quando um texto pedindo a retirada israelense das cidades palestinas passou por 14-0.