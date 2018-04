ONU: expansão de colônias na Cisjordânia é 'alarmante'

O jornal israelense Haaretz publicou hoje uma reportagem citando um estudo segundo o qual a taxa de crescimento dos assentamentos judaicos na Cisjordânia é quatro vezes maior desde o fim de uma moratória que paralisou a expansão que o nível de dois anos atrás.

Em comunicado, Serry disse que a situação é "alarmante". Segundo ele, a construção dos assentamentos "é ilegal perante a lei internacional" e "só serve para minar a confiança" entre as partes envolvidas nas negociações de paz, retomadas no início de setembro.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decretou a moratória em novembro do ano passado como uma medida para tentar atrair os palestinos para as negociações. As conversas diretas foram retomadas neste ano, mas o israelense disse que não renovaria a moratória. Os palestinos, por sua vez, ameaçaram se retirar do processo caso as construções fossem retomadas.

O governo dos EUA, que atua como mediador no diálogo, pressiona Israel para renovar a medida para que as negociações não tornem a fracassar. Os norte-americanos propuseram uma nova paralisação de dois meses, mas a Autoridade Nacional Palestina (ANP) diz que esse período é muito curto para que se chegue a um acordo que defina as fronteiras dos dois Estados. Aproximadamente 300 mil colonos judeus habitam atualmente na Cisjordânia, onde também vivem 2,2 milhões de palestinos. Israel ocupa o território desde a Guerra dos Seis Dias, travada em 1967.