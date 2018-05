ONU expressa preocupação com mortes de palestinos em Gaza

JERUSALÉM - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que está preocupado com o número de pessoas mortas na Faixa de Gaza durante os protestos contra a abertura da embaixada americana em Jerusalém. Guterres se manifestou nesta segunda-feira, 14, em Viena, enquanto os confrontos ocorriam na região e assessores do presidente americano, Donald Trump, inauguravam representação diplomática do país na cidade sagrada.

"Estou particularmente preocupado com as notícias vindas de Gaza com o grande número de pessoas mortas", disse Guterres. A transferência da embaixada americana de Tel-Aviv para Jerusalém enfureceu os palestinos, que defendem o reconhecimento de Jerusalém Oriental como sua futura capital. De acordo com o ministério da Saúde de Gaza, ao menos 37 pessoas foram mortas e mais de 700 ficaram feridas nos confrontos desta segunda. / AP