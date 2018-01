ONU faz reunião de emergência sobre Oriente Médio A Assembléia Geral das Nações Unidas vai realizar nesta sexta-feira um encontro de emergência para tratar do conflito entre israelenses e palestinos. O encontro foi solicitado pelas nações árabes, islâmicas e pelo 116 membros do Grupo dos Não Alinhados. A iniciativa acontece após os Estados Unidos vetarem uma resolução que exigia o fim das ameaças de Israel em expulsar o presidente palestino Yasser Arafat. Nenhum país tem poder de veto na Assembléia Geral, mas ela reflete a opinião geral do países na ONU. Já no Conselho de Segurança, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China podem vetar as resoluções. Na votação que tentou acabar com as ameaças de Israel a Arrafat, 11 dos 15 membros do Conselho de Segurança votaram a favor. Alemanha e Bulgária se abstiveram, mas os EUA vetaram a proposta.