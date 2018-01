ONU fica sem dinheiro devido a dívidas não pagas A Organização das Nações Unidas (ONU) está enfrentando um período anual de falta de dinheiro devido a dívidas não pagas - principalmente pelos Estados Unidos. Como resultado, a instituição mundial teve de escavar os orçamentos de diversas operações de manutenção de paz para pagar seus funcionários e outras contas, fazendo parecer que os países que contribuem com soldados para as operações da ONU não precisam pagar, reclamou nesta quarta-feira (15) o porta-voz Manoel de Almeida e Silva. Enquanto 103 nações cumpriram totalmente com suas contribuições com o orçamento anual da organização, 86 países pagaram apenas uma parcela de suas dívidas ou nada, prosseguiu Almeida e Silva. "Em razão disto, o fluxo de caixa das Nações Unidas está em situação extremamente precária, com um déficit projetado em US$ 75 milhões até o fim deste mês", comentou. Os Estados Unidos são os maiores devedores, responsáveis por 64% dos US$ 728 milhões devidos à instituição. Entre outros grandes contribuintes que não pagaram suas dívidas está o Japão, que deve mais US$ 152 milhões, mas Almeida e Silva disse que os japoneses normalmente mandam um cheque em setembro. Brasil e Argentina, ambos atravessando difíceis situações financeiras, devem US$ 39 milhões e US$ 21 milhões, respectivamente, enquanto a China deve US$ 7 milhões.