ONU ficará mais um ano em missão na Costa do Marfim

Caso não fosse renovado pelo CS da ONU, o mandato da missão de paz na Costa do Marfim terminaria no próximo dia 31. A resolução aprovada hoje também abre caminho para uma elevação do contingente de mantenedores de paz no país.

No texto, o CS da ONU "reafirma sua prontidão para impor as medidas necessárias, inclusive sanções pontuais a pessoas que, entre outras coisas, ameaçam os processos de paz e de reconciliação nacional" na Costa do Marfim. As informações são da Dow Jones.