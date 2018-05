ONU: há risco de guerra civil na Costa do Marfim O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, mostra-se preocupado com a possibilidade de os distúrbios políticos na Costa do Marfim gerarem uma guerra civil. Um porta-voz da ONU, Martin Nesirky, disse hoje, em comunicado, que Ban está "profundamente preocupado" com o risco de o impasse político na nação do oeste africano levar à violência generalizada e a consequências imprevisíveis, incluindo outra guerra interna.