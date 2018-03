ONU indicia comandante indonésio por crimes de guerra A Organização das Nações Unidas (ONU) indicou um ex-comandante das forças armadas indonésias, outros seis militares de alta patente e o ex-governador da província do Timor Leste por crimes contra a humanidade, cometidos durante ?um ataque sistemático e generalizado?, com o objetivo de reprimir os anseios do povo local pela independência. No entanto, poucas horas após o indiciamento, o governo da Indonésia garantiu que ignoraria os mandados de prisão, o que torna improvável que os oito enfrentem a justiça em Dili. No topo da lista dos indiciados está o general Wiranto, ex-comandante das forças armadas indonésias, acusado de ser um dos principais responsáveis pelo derramamento de sangue que aterrorizou a ex-província indonésia em 1999, quando os cidadãos do Timor Leste votaram pela independência, num referendo promovido pela ONU. Wiranto não só permanece em liberdade como é citado para uma possível candidatura à presidência da Indonésia em 2004. Por meio de um comunicado, a ONU informou ter acusado os oito por assassinato, deportação e perseguição e comentou que os crimes "foram todos cometidos no âmbito de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil do Timor Leste e especificamente direcionado aos suspostos defensores da indpendência do Timor Leste". Com exceção de Wiranto, todos os indiciados foram acusados de financiar, treinar e armar milícias pró-Indonésia que participaram do assassinato de aproximadamente 2.000 pessoas, ao lado das forças indonésias, antes e depois do referendo. No mesmo período, cerca de 250.000 pessoas fugiram da violência. O ministro indonésio das Relações Exteriores, Hassan Wirayuda, anunciou que o governo de seu país não atenderá aos mandados de prisão contra Wiranto e os outros sete indiciados. "Ele é um homem livre. Por que processá-lo?", disse ele à Associated Press. "Quem deu à ONU autonomia para indiciar indonésios, sob qual base, qual autoridade?" O mandato do Tribunal de Crimes de Guerra para o Timor Leste alcança todos os crimes cometidos em 1999, independente de os suspeitos serem indonésios ou timorenses. Desde sua criação, a corte de Dili já indiciou 178 pessoas, 106 das quais continuam em liberdade na Indonésia, inclusive 12 soldados indonésios. A promotoria em Dili planeja enviar os mandados de prisão contra os últimos oito indiciados à Interpol. Ainda nesta terça-feira, cerca de 300 soldados de paz da ONU vasculhavam as montanhas e praias do Timor Leste em busca de homens armados não identificados que abriram fogo contra um ônibus e um caminhão, deixando dois mortos e cinco feridos, informaram funcionários das Nações Unidas. O crime ocorreu ontem, a cerca de 60 quilômetros de Dili.