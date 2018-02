ONU insiste com Iraque sobre volta de inspetores Três dias depois de o Iraque ter recusado permitir a volta dos inspetores de armamentos da ONU, o Conselho de Segurança (CS) exortou novamente o governo iraquiano a autorizar os inspetores a voltarem imediatamente, sem impor condições. Os membros do CS também manifestaram esperança de que os arquivos nacionais do Kuwait sejam devolvidos em breve, depois do acordo sobre os procedimentos da transferência da propriedade saqueada na invasão iraquiana - e conclamaram o Iraque a esclarecer imediatamente os casos de centenas de kuwaitianos que desapareceram depois que as forças iraquianas invadiram o país, em 1990. O CS foi informado sobre as reuniões que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, teve na semana passada com o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Naji Sabri, que não produziram progressos. O chefe da ONU informou ter havido "alguma movimentação, mas obviamente não o suficiente". Annan disse que Sabri iria consultar o governo iraquiano e depois renuir-se com ele novamente, enquanto as discussões técnicas continuam. "Acho que após esses contatos é que saberei para onde estamos indo", afirmou o secretário-geral após o término, na sexta-feira, da reunião de dois dias.