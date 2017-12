ONU insiste na extradição de Milosevic Criticando o presidente Vojislav Kostunica por recusar-se a entregar Slobodan Milosevic ao seu tribunal, a procuradora-chefe da ONU para crimes de guerra rejeitou nesta quinta-feira pedidos da Iugoslávia para que o ex-presidente seja julgado primeiro no país. Ela insistiu que ele tem de ser extraditado para o tribunal baseado na Holanda. Concluindo três dias de encontros com Kostunica e outros líderes políticos, a procuradora Carla Del Ponte disse que continuava "cautelosamente otimista" sobre a corte da ONU vir a julgar Milosevic por suposto envolvimento em atrocidades cometidas por suas tropas durante a repressão à maioria étnica albanesa em Kosovo. "Por crimes contra a humanidade... Milosevic será julgado em Haia", afirmou ela. "Pelos outros (crimes), ele pode responder em Belgrado". Exceto Kostunica, os líderes sérvios "reconheceram a obrigação" de entregar Milosevic e outros suspeitos de crimes de guerra para o tribunal da ONU, disse ela. Ainda assim, Del Ponte teve rechaçada sua exigência de que Milosevic seja extraditado. Em outro golpe contra Del Ponte, Milosevic fez uma rara aparição pública nesta quinta-feira enquanto ela estava em Belgrado, reforçando ainda mais o fato de que ele é um homem livre apesar dos esforços para julgá-lo. Ele reuniu-se com o líder comunista grego Aleka Papariga, que estava em visita à Iugoslávia. Zoran Djindjic, o novo primeiro-ministro sérvio, afirmou que "Del Ponte chegou aqui com a expectativa irrealista de que iria levar um suspeito de crimes de guerra em seu vôo de regresso. Isto não contribui para o respeito à corte que ela representa". Líderes sérvios têm citado leis locais que não permitem extradição e um forte sentimento popular contra o tribunal na Sérvia, a principal república da Iugoslávia. A maioria dos sérvios acredita que o tribunal é tendencioso contra eles. Alguns líderes sérvios sugeriram que Milosevic e outros indiciados sejam julgados na Sérvia por acusações que vão de enriquecimento ilícito a crimes de guerra. "Não podemos esperar anos", afirmou Del Ponte sobre os procedimentos legais domésticos contra o antigo líder. O tribunal deve ser "o primeiro a julgar Milosevic". O encontro da procuradora com Kostunica foi desapontador. "Tudo que fiz foi sentar e ficar ouvindo seu sermão", relatou Del Ponte. Milosevic e vários outros sérvios indiciados pelo tribunal por atrocidades cometidas durante conflitos na Bósnia, Croácia e Kosovo vivem livremente na Iugoslávia. A extradição deles tornou-se um teste-chave para a nova liderança iugoslava, que pode perder credibilidade internacional caso se recuse a cooperar. "Uma completa cooperação com a corte internacional não pode ser evitada se a Iugoslávia quer unir-se à comunidade internacional", afirmou Del Ponte.