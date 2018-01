ONU inspecionará usina nuclear no Iraque Os inspetores de armas nucleares da Organização das Nações Unidas (ONU) voltarão ao Iraque até o fim desta semana para checar o material radioativo da usina nuclear de Tuwaitha, a maior do país, informou Mark Gwozdecky, porta-voz da ONU. O material foi estocado na usina sob supervisão da Agência de Energia Atômica em 1991 e os inspetores pretendem avaliar as condições de segurança atuais do material. Segundo o porta-voz, a missão não está relacionada à inspeção de armas de destruição em massa, conduzida antes da guerra conduzida pelos EUA e Grã-Bretanha. "O papel futuro dos inspetores de armas da ONU no Iraque é um problema do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aguardamos a orientação do Conselho de Segurança", ressaltou Gwordecky. Os objetivos desta missão foram demarcadas pelos EUA, acrescentou o porta-voz.