ONU instalará no Chipre base para envio de força de paz ao Líbano O ministro de Assuntos Exteriores do Chipre, George Lilikas, afirmou nesta quinta-feira que a ONU decidiu estabelecer no país o centro administrativo para o envio da força multinacional que será mobilizada no sul do Líbano. Litikas fez esta declaração antes de viajar a Beirute para se reunir com o primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, e com o ministro de Exteriores, Fawzi Salloukh. "A ONU decidiu estabelecer no Chipre o escritório central para o envio da força no Líbano", disse o ministro cipriota, sem dar mais Detalhes. Litikas afirmou que viaja a Beirute a convite de Siniora, e que suas reuniões se centrarão na "atual situação e nos acontecimentos no Líbano". O ministro também informou que discutirá com Siniora o papel que o Chipre pode desempenhar para o envio da ajuda humanitária e dos efetivos da força multinacional ao Líbano.