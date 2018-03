ONU investiga caso de refugiados O alto comissária da ONU para Refugiados, Antonio Guterres, disse ontem que está analisando as queixas de nove refugiados palestinos no Brasil, que pediram para deixar o país. Eles afirmam que as promessas feitas ao grupo não foram cumpridas. Eles reclamam que a ajuda de custo de R$ 350 oferecida pela ONU é insuficiente e a assistência que receberam até aqui para integrar-se ao país não é satisfatória.