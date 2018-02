ONU: investigação de programa nuclear do Irã empacou

A agência da ONU analisou informações relativas a supostos experimentos com detonadores que podem ser utilizados para a ativação de armas nucleares, explosivos utilizados em detonações nucleares, dentre outros objetos.

"O Irã não provê explicações que permitam à agência esclarecer essas práticas", afirma o relatório sobre o caso.

A investigação da ONU é conduzida desde fevereiro, quando Teerã concordou em realizá-la, em uma decisão que foi vista pela comunidade internacional como uma nova disposição diplomática que poderia reduzir as tensões sobre o programa nuclear.

A declaração da agência nesta sexta-feira, no entanto, é importante para reconhecer a que pé estão as negociações dos Estados Unidos e outros países com Teerã a respeito do programa nuclear. As nações têm até o dia 24 deste mês para firmarem um acordo sobre a questão, mas o processo diplomático tem prosseguido a passos lentos.

Caso o prazo seja descumprido, será ainda mais difícil que um acerto ocorra, já que parlamentares norte-americanos críticos à iniciativa ganharão força, bem como cidadãos iranianos contrários a uma aproximação com os Estados Unidos. Fonte: Associated Press.