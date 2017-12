ONU investirá US$ 85 milhões em ´crises esquecidas´ As Nações Unidas dedicarão US$ 85 milhões de seu Fundo Central para Respostas Emergenciais (Cerf, sigla em inglês) a financiar assistência humanitária em 15 de países onde se vivem "crises esquecidas", que não contam com apoio econômico suficiente. O Escritório de Coordenação de Assuntos humanitários da ONU (Ocha, sigla em inglês) informou nesta quinta-feira que o fundo, lançado há um ano para suprir a carência de recursos econômicos para financiar as crises menos atendidas, conta este ano com US$ 343 milhões contribuídos por 50 doadores, dos quais 47 são países. Até o momento, a ONU fez uso de US$ 77 milhões, além dos US$ 85 milhões que vai desbloquear para esta nova iniciativa, destinada a Angola, Bangladesh, Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Coréia do Norte, Eritréia, Etiópia, Haiti, Birmânia, Namíbia, Somália, Sudão e Zimbábue. Em 2006, o fundo destinou US$ 230 milhões a 320 projetos humanitários em 30 países, com as contribuições de outros 54 Estados, embora a idéia inicial fosse de o Cerf contar com recursos iniciais de US$ 500 milhões.