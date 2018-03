ONU irá retirar funcionários da missão em Darfur

A ONU irá retirar seus funcionários de serviços não essenciais de Darfur, no Sudão, informou a rede BBC. A medida aparece após o promotor chefe do Tribunal Penal Internacional (ICC, na sigla em inglês), Luis Moreno Ocampo, acusar nesta segunda-feira, 14, o presidente sudanês Omar al-Bashir de crimes de guerra, lesa-humanidade e genocídio em Darfur, onde morreram mais de 300 mil pessoas em cinco anos de conflito. Veja também: Presidente sudanês diz que acusações da ONU são falsas ONU acusa presidente sudanês por genocídio em Darfur O histórico de conflitos no Sudão O promotor apresentou nesta segunda aos juízes o resultado de sua segunda investigação em Darfur. Agora, os magistrados da sala preliminar do ICC deverão decidir se as provas constituem uma base razoável para tornar efetiva a ordem de detenção contra o presidente do Sudão. Segundo informações da BBC, o ministro do Exterior sudanês adiantou que o ICC e suas decisões não serão reconhecidas. "O Sudão não aceitou se incorporar ao ICC, por isto esse não tem autoridade sobre o Sudão e suas instituições", declarou o vice-presidente sudanês, Ali Osman Mohammed Taha, em entrevista coletiva em Cartum. Ele afirmou que "o promotor-chefe (do ICC) não tem faculdade para julgar cidadãos sudaneses" e, por isso, a decisão de pedir uma ordem de detenção internacional contra Bashir não tem "legitimidade." Em maio, a missão da ONU em Darfur, Unamid, incluía cerca de 9,6 mil funcionários uniformizados e 1,3 mil civis, formada tanto por estrangeiros como sudaneses. Ainda não está claro quantos serão retirados. Mais cedo, o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon disse que espera que o Sudão "assegure a segurança de todo o pessoal das Nações Unidas e suas posses", independente das denúncias contra o presidente sudanês. Um oficial sudanês revelou que a retirada dos funcionários pode começar na terça-feira. "Foi uma decisão unilateral, que não envolveu o governo sudanês", afirmou Mutrif Seddeek à BBC. Fontes da ONU disseram à Agência Efe que alguns de seus funcionários em Cartum já foram transferidos a Juba, capital do sul do Sudão, como parte das medidas preventivas. Além disso, fontes do aeroporto de Cartum disseram à Efe que nas últimas horas disparou o número de reservas por parte de ocidentais para deixar o país o mais rápido possível. A Casa Branca pediu que todos os partidos no Sudão "mantenham a calma", e afirmou que poderá "monitorar a situação". Já o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, pediu que Cartum coopere com o ICC, segundo a BBC. Bashir se tornou o terceiro presidente em exercício a ser alvo de um processo judicial internacional. Os confrontos em Darfur, região ocidental do Sudão na fronteira com o Chade, mataram milhares de pessoas e deixaram cerca de dois milhões e meio de deslocados em campos de refugiados dentro e fora do país, no que a ONU definiu como um dos piores desastres humanitários deste século. Conflito em Darfur Darfur é uma província semi-árida, na região oeste do Sudão, que é o maior país do continente. Sozinha, a região é maior do que o território francês. Segundo a BBC, o país é dominado por uma população de origem árabe, enquanto em Darfur a maioria é de origem centro-africana, sobretudo nômades e de diversas etnias. Existe tensão em Darfur há muitos anos por causa de disputas territoriais e de direitos de pastagem entre os árabes, majoritariamente nômades, e os fazendeiros dos grupos étnicos de Fur, Massaleet e Zagawa. Dois grupos rebeldes que se opõem ao governo se uniram, formando o Fronte de Redenção Nacional, liderado pelo ex-governador de Darfur Ahmed Diraige, mesmo havendo diferenças étnicas e políticas entre eles. As hostilidades se iniciaram na região árida e pobre em meados de 2003, depois que um grupo rebelde começou a atacar alvos do governo, alegando que a região estava sendo negligenciada pelas autoridades sudanesas em Cartum. A retaliação do governo veio na forma de uma campanha de repressão da região. Como a maioria das áreas é inacessível para funcionários de organizações humanitárias, é impossível se precisar o número de vítimas. (Com Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo, BBC e Efe)