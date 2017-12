ONU isenta Sérvia de responsabilidade em genocídio bósnio O Tribunal Penal Internacional da ONU decidiu nesta segunda-feira, 26, que a Sérvia não teve responsabilidade direta pelo genocídio ocorrido durante a Guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995. A corte, no entanto, responsabilizou Belgrado por não ter impedido a morte de mais de 7,5 mil muçulmanos bósnios no massacre de Srebrenica, em 1995, e por não ter punido os responsáveis. Essa foi a primeira vez que um Estado foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, sob acusação de genocídio. De acordo com a sentença lida pela presidente do tribunal, Rosalyn Higgins, houve genocídio e os riscos de que um massacre poderia acontecer em Srebrenica, em julho de 1995, eram claros. Em um veredicto de 171 páginas, o tribunal confirmou que o massacre de mais de 7,5 mil homens e meninos muçulmanos bósnios no enclave da ONU de Srebrenica foi um ato de genocídio. Entretanto, o painel de 15 juízes que compõe a corte rejeitou a acusação feita pela Bósnia de que o Estado sérvio foi responsável pelo assassinato em massa. Ainda assim, os juízes consideraram que Belgrado sabia que o cenário permitiria a ocorrência de uma matança generalizada, e não fez nada para impedi-la. "A corte chegou à conclusão de que (a Sérvia) poderia, e deveria, ter agido para prevenir o genocídio, mas não o fez", disse Rosalyn. Líderes foragidos A corte reiterou ainda o pedido para que autoridades sérvias prendam e entreguem à ONU os suspeitos de arquitetar o massacre de Srebrenica. Esse é o caso do ex-general foragido Ratko Mladic - que segundo membros da ONU conta com cobertura das forças de segurança sérvias para se esconder. Para o tribunal, a Sérvia poderia ter aproveitado sua influência com os sérvios bósnios para impedir o massacre. A sentença declarou que o país "não mostrou ter tomado qualquer iniciativa para prevenir o que aconteceu ou evitar as atrocidades que estavam sendo cometidas". A Bósnia, autora da ação contra a Sérvia, esperava uma condenação para entrar então com um pedido de compensação financeira pela campanha conduzida pelo ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic para a criação da "Grande Sérvia". No entanto, a solicitação foi negada. "Essa forma de reparação não é apropriada para consertar uma falha na prevenção de um genocídio", decidiu o tribunal. Conflito étnico Pelo menos cem mil pessoas (a grande maioria bósnios muçulmanos) morreram na Bósnia durante a guerra que resultou na desintegração da antiga Iugoslávia, entre 1992 e 1995. Na época, os muçulmanos e os croatas bósnios queriam cortar seus laços com o governo de Belgrado, mas os sérvios se opunham à separação. A Bósnia alega que Milosevic incitou o ódio étnico, armou grupos paramilitares sérvios bósnios e os encorajou a conduzir uma campanha de limpeza étnica que levou ao genocídio. A Sérvia, por sua vez, defende-se dizendo que não tinha qualquer controle sobre as milícias paramilitares, que o conflito foi uma guerra interna entre os grupos étnicos da Bósnia e nega que o Estado tivesse qualquer intenção de exterminar a população muçulmana do país. O tribunal para crimes de guerra de Haia já havia declarado indivíduos culpados pelo genocídio na Bósnia e classificado o massacre em Srebrenica como um genocídio. A Sérvia teve as negociações para sua entrada na União Européia suspensas por não ter entregue suspeitos de crimes de guerra para julgamento. Reações A leitura do veredicto foi acompanhada por um grande número de sobreviventes do conflito na Bósnia. Com o anúncio da decisão, dezenas de muçulmanos bósnios que estavam do lado de fora do tribunal chamaram os juízes de "corruptos e ladrões". O membro muçulmano bósnio da presidência tripartite da Bósnia, Haris Siladzic, disse à rede de TV britânica BBC que o veredicto foi motivo de "decepção" entre os muçulmanos bósnios. Após o acordo de paz firmado em 1995, o país passou a ser administrado por três presidentes rotativos - um muçulmano, um croata e um sérvio. Já um representante dos sérvios bósnios, o parlamentar Krstan Simic, parabenizou o fato de o tribunal ter levado "fatos reais" em consideração na hora de firmar o veredicto. Na Sérvia, o presidente Boris Tadic recebeu bem o resultado do julgamento e pediu que o Parlamento aprove uma declaração "condenando o crime em Srebrenica sem qualquer dúvida". Texto e títulos alterados às 16h13