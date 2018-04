ONU lança plano de longo prazo para ajudar haitianos

O dinheiro pedido pela FAO - que terá de ser doado pela comunidade internacional - terá como objetivo a reconstrução de infraestrutura e o aumento substancial no volume de alimentos produzidos no país caribenho. A estratégia também tem como finalidade criar postos de trabalho nas cidades do interior para os milhares de haitianos que deixaram Porto Príncipe desde o dia 12.

A primeira fase do projeto está programada para durar 18 meses e, segundo a FAO, trata-se de um dos pilares da reconstrução do país. "A situação de alimentos no Haiti já era muito frágil antes mesmo do terremoto e o país era altamente dependente de importações", disse Alexander Jones, administrador de emergências da FAO.

Entre as medidas anunciadas pela FAO está a reconstrução de uma refinaria de açúcar destruída parcialmente na região, além de ações que incluem reflorestamento, construção de canais de irrigação e pavimentação de mais de 600 quilômetros de estradas. No curto prazo, as medidas serão concentradas na compra de sementes, materiais e fertilizantes para permitir que os agricultores possam começar a plantar já em março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.