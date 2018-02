ONU libera US$ 708 milhões em indenizações pela invasão do Kuwait A comissão das Nações Unidas encarregada de estudar as compensações para as vítimas da invasão do Kuwait pelo Iraque liberou US$ 708 milhões nesta quinta-feira, com mais de 75% desta quantia sendo encaminhada para requerentes no Kuwait. Um brasileiro, cujo nome não foi divulgado, está na lista dos contemplados com indenização. A Comissão de Indenização da ONU, que está distribuindo fundos recebidos do programa petróleo por comida imposto ao Iraque e supervisionado pelo Conselho de Segurança, disse estar acertando a entrega das indenizações através de 33 governos e três instituições internacionais aos 961 requerentes já aprovados pelo comitê. A quantia que caberá ao Kuwait, em pagamentos parcelados, será de US$ 550 milhões, incluindo US$ 213 milhões para 586 indivíduos que pedem compensações de mais de US$ 100.000 cada um por perdas, disse a comissão. Corporações e o governo do Kuwait também receberão compensações de guerra. A lista inclui US$ 34 milhões para os EUA, US$ 24 milhões para corporações chinesas, US$ 15 milhões para uma empresa japonesa, US$ 14,9 milhões para requerentes alemães, US$ 11,1 milhão para a Índia, US$ 8,2 milhões para a Suíça, US$ 6,5 milhões para a Holanda e US$ 5,3 milhões para uma pessoa no Brasil. Nenhum dos indivíduos ou companhias foram identificados.