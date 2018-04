ONU liga morte de Benazir Bhutto a falha na segurança Uma comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) culpou a segurança inadequada pelo assassinato da ex-primeira-ministra do Paquistão, Benazir Bhutto, em 2007. O relatório, publicado hoje, diz que a morte poderia ter sido evitada se o governo paquistanês, então sob o comando do general Pervez Musharraf, o governo estadual do Punjab e a polícia do distrito de Rawalpindi tivessem tomado as medidas adequadas "para responder aos riscos extraordinários, novos e urgentes que eles sabiam que ela sofria".