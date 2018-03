ONU manterá merenda escolar de crianças haitianas nas férias O Programa Mundial de Alimentação (WFP) manterá seus programas de merenda escolar no Haiti ao longo dos meses de férias devido à grave falta de comida que atinge o país em decorrência da crise global dos alimentos, afirmou a diretora-executiva do WFP na terça-feira. Josette Sheeran disse que o choque dos preços das commodities tornava os produtos alimentícios cada vez menos acessíveis nos países pobres, significando que o orçamento dessa agência da Organização das Nações Unidas (ONU) precisaria ser ampliado novamente neste ano. "No Haiti, as carências aumentaram de forma tão dramática que estamos triplicando o número de pessoas atendidas, o que incluiu estender os programas de merenda escolar durante o verão", afirmou a diretora-executiva à Reuters, em uma entrevista. "Nos países muito vulneráveis, e neste momento de necessidade, as crianças não podem ficar sem a merenda durante as férias de verão." Segundo Sheeran, a presença do presidente zimbabuano, Robert Mugabe, não deveria desviar o foco do encontro internacional convocado pela ONU para debater a crise dos alimentos. Nesse evento, que ocorre em Roma, chefes de Estado e autoridades de grupos de ajuda realizam três dias de discussões em torno da disparada do preço dos produtos alimentícios. "Nós estamos preocupados em chamar a atenção para esse problema e garantir a permanência do fluxo de dinheiro", afirmou. Apesar de não ter citado explicitamente o nome de Mugabe, Sheeran disse ser importante que o Zimbábue supere a crise política e econômica surgida durante o polêmico governo dele. "O Zimbábue era, alguns anos atrás, o maior produtor de alimentos do sul da África. Agora é um dos nossos maiores programas e hoje há muito mais pessoas dependentes ali. Nossa esperança é de que a situação no Zimbábue possa melhorar, bem como de que melhore em todo o mundo", disse a diretora-executiva. "A solução (para a fome) é a estabilização da situação de forma a permitir aos zimbabuanos famintos plantar e atender a suas necessidades." (Por Laura MacInnis)