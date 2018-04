ONU: milhões de agricultores passam fome no mundo

Segundo o especialista da ONU, 30 milhões de hectares de terras cultiváveis são perdidos todos os anos para a especulação com terras, para a degradação ambiental e para conversão ao uso industrial ou urbano.

Em entrevista coletiva, Schutter, que é consultor independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disse que a atual elevação do preço dos alimentos - especialmente do arroz, do milho e do trigo - é motivo de apreensão e quase certamente provocará a elevação do número de pessoas cronicamente famintas. No mês passado, o Programa Mundial de Alimentação de ONU estimou em 925 milhões o número de pessoas cronicamente famintas no mundo.