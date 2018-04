ONU: Morte de civis no Afeganistão é recorde em 2011

Ofensivas de grupos rebeldes mataram mais de três quartos das vítimas, com uma elevação significativa no número de mortos em ataques suicidas, afirma o relatório. Bombas à beira de estradas foram a principal causa das fatalidades, responsáveis por quase uma de cada três mortes.

Já as forças de segurança afegãs e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) causaram a morte de 410 civis no ano passado, cerca de 14% do total, conclui o relatório. As informações são da Associated Press.