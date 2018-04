ONU: na África, enchentes cobrem dois terços do Benin A agência humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) informou que as enchentes no Benin, país do oeste da África, mataram 43 pessoas nas últimas duas semanas. Um comunicado divulgado no sábado pelo Escritório da ONU para a Coordenação para Assuntos Humanitários diz que as águas cobrem atualmente dois terços do território do país.