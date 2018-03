ONU não encontra provas ligando Saddam à Al-Qaeda O comitê da ONU para o terrorismo não encontrou nenhuma evidência que apóie as alegações do governo americano, de que haveria uma ligação entre a rede Al-Qaeda e a ditadura iraquiana de Saddam Hussein. Além disso, os EUA não forneceram nenhuma prova adicional à ONU. O comitê, encarregado de investigar a Al-Qaeda e o Taleban, divulgou texto prévio de seu relatório sobre o progresso do esforço internacional para eliminar a rede terrorista de Osama Bin Laden. Segundo os investigadores da ONU, a primeira vez em que se ouviu falar sobre laços entre Saddam e a Al-Qaeda foi no discurso proferido, em fevereiro, pelo secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, perante o Conselho de Segurança da ONU. ?Não soubemos de nada que pudesse indicar laços entre o Iraque e a Al-Qaeda, disse Michael Chandler, principal investigador do comitê. ?Nunca tínhamos ouvido isso antes do discurso de Powell, e jamais recebemos informações dos EUA?, disse Abaza Hassan, outro investigador ligado ao comitê. Nenhum diplomata americano foi imediatamente encontrado para comentar o assunto.