ONU nomeia enviada humanitária para territórios palestinos A ex-diretora do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Catherine Bertini, foi nomeada hoje Enviada Humanitária Pessoal do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para cuidar da crise nos territórios palestinos. Catherine viajará neste final de semana ao Oriente Médio para avaliar a situação nas regiões de Cisjordânia e Gaza. A idéia é que ela mantenha consultas com os funcionários locais, assim como com a Cruz Vermelha e as organizações humanitárias islâmicas. Segundo Annan, Catherine deve se reunir com autoridades israelenses e palestinas para discutir as necessidades prioritárias.