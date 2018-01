ONU nomeia moçambicano para o lugar de Vieira de Mello O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, nomeou Ramiro Lopes da Silva, de Moçambique, para ocupar interinamente o posto de chefe das operações das Nações Unidas no Iraque. Silva, atual coordenador de ajuda humanitária para o Iraque, vai substituir o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que morreu no ataque a bomba contra o prédio da ONU em Bagdá na terça-feira. Segundo a BBC, Silva disse que a representação da ONU em Bagdá vai mudar-se para uma nova sede dentro dos próximos quatro dias, e que suas operações serão retomadas neste sábado. Segundo ele, 86 funcionários da organização ficaram gravemente feridos no ataque; o saldo de mortos foi atualizado para 23.