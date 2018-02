ONU nomeia novo enviado especial para negociar a paz no Iêmen O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, nomeou um novo enviado especial para o Iêmen. Atual chefe da ONU para o combate ao ebola, Ismail Ould Cheikh Ahmed terá a missão de tentar liderar as negociações para acabar com a violência no país mais pobre do mundo árabe.