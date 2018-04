ONU nomeia Prodi como enviado especial ao Sahel

O porta-voz da ONU, Martin Nesirky, disse hoje que Ban nomeou Prodi para que o ex-premiê italiano mobilize uma resposta internacional às complexas crises que o Sahel atravessa, as quais derivam em parte de convulsões políticas e em parte de um crescimento na criminalidade, no terrorismo e no tráfico de seres humanos.

Nesirky afirmou que Prodi inicialmente se concentrará no Mali, onde um golpe de Estado derrubou o presidente em março e onde a parte norte do país, no Sahel e no Deserto do Saara, foi tomada por insurgentes tuaregues e islamitas, que proclamaram o Estado Islâmico do Azawad (État Islamique de l''Azawad).

Prodi foi primeiro-ministro da Itália durante dois períodos, entre 1996 e 1998 e entre 2006 e 2008. Ele também foi chefe da Comissão Europeia (CE) entre 1999 e 2004.

As informações são da Associated Press.