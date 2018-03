ONU ouvirá delegação iraquiana na próxima semana Uma delegação de iraquianos falará perante a ONU na próxima semana, decidiu o Conselho de Segurança. Três membros do Conselho Governante do Iraque irão se dirigir ao Conselho de Segurança como especialistas individuais, não como representantes de uma autoridade oficial - o que contorna a questão de se a delegação representa o Estado iraquiano. Membros da delegação falarão após uma apresentação feita pelo Representante Especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello. Segundo o embaixador da Espanha na ONU, Inocencio Arias, os membros do governo provisório do Iraque falarão ?sob o Artigo 39? do Conselho de Segurança. Esse artigo permite que fale perante o Conselho qualquer indivíduo considerado competente para fornecer informações.