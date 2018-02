ONU pede ajuda a desalojados por guerra no Paquistão

Estima-se que 1 milhão de paquistaneses estejam desalojados. A maioria deles está com familiares e amigos, mas dezenas de milhares continuam em campos de refugiados.

A ONU chegou ao valor de US$ 538 milhões após avaliar as necessidades e objetivos de dezenas de agências humanitárias, locais e internacionais, e do governo paquistanês. A maior parte do dinheiro, cerca de US$ 195 milhões, será destinada à alimentação dos desalojados.

O apelo foi feito enquanto a maior parte das atenções mundiais se dirige para ajudar as vítimas do terremoto no Haiti.