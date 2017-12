ONU pede ajuda financeira para cuidar de refugiados afegãos A agência para refugiados da ONU (UNHCR por sua sigla em inglês) apelou hoje à comunidade internacional para uma ajuda de US$ 252 milhões aos afegãos em virtude de uma possível retaliação militar norte-americana contra as fortalezas do suposto terrorista Osama bin Laden. "Hoje estamos testemunhando um esforço global para se combater o terrorismo", disse o comissário da ONU para Refugiados, Ruud Lubbers. "Precisamos de um esforço similar para lidar com as possíveis conseqüências humanitárias daquilo que vier a acontecer no Afeganistão". Oficiais da UNHCR temem que qualquer ação no Afeganistão possa provocar a fuga de cerca de 1,5 milhão de pessoas para os países vizinhos, o que poderia representar o maior êxodo desde que as forças sérvias expulsaram centenas de milhares de albaneses étnicos de suas casas em Kosovo durante os bombardeios da Otan contra a Iugoslávia. Depois do alerta feito por Lubbers, a União Européia recomendou que as 15 nações do bloco dobrassem sua ajuda aos refugiados afegãos. O dinheiro deverá ainda ser aprovado pelos governos e Parlamento Europeu.