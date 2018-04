ONU pede apoio internacional ao governo do Chade O Conselho de Segurança da ONU pediu na segunda-feira apoio mundial ao governo do Chade contra os rebeldes do país, o que abre caminho para ajuda internacional a milhares de pessoas que fugiram de dois dias de combates na capital. N'Djamena ficou deserta ao anoitecer. Os moradores que restam temem a volta dos cerca de 2.000 militantes que tentam derrubar o presidente Idriss Déby, acusado de corrupção e autoritarismo. Os invasores haviam deixado a cidade no domingo, após confrontos que fizeram centenas de feridos. Na segunda-feira, picapes cheias de soldados patrulhavam as ruas, e helicópteros sobrevoavam a região. Corpos e veículos abandonados tomavam as ruas da capital deste país do centro da África, que produz petróleo. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma declaração (de cumprimento facultativo) que pede apoio internacional a Déby. Na prática, isso significa sinal verde para que a França atenda aos apelos de ajuda da sua ex-colônia. Inicialmente, a França se declarou neutra, mas na segunda-feira o presidente Nicolas Sarkozy disse que interviria mais diretamente se tivesse aval da ONU. A França já mantém tropas no país. "A situação no Chade é alarmante porque o Chade tem um governo legítimo, eleito nas urnas", declarou Sarkozy durante visita à Romênia. Por causa da crise, a União Européia adiou o envio de uma força destinada a proteger mais de 200 mil refugiados da região sudanesa de Darfur que estão no leste do Chade. O governo chadiano acusa o Sudão de apoiar os rebeldes. O governo de Déby disse ter vencido os rebeldes, que por sua vez afirmam que a retirada da capital, no domingo, foi apenas um recuo tático.