ONU pede cuidado com material radioativo do Iraque A agência nuclear das Nações Unidas pediu que os Estados Unidos garantam a segurança do principal centro de pesquisa nuclear do Iraque, depois que fuzileiros navais americanos informaram ter encontrado altos níveis de radioatividade no local. Mohamed El-Baradei, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse ter obtido garantias de Washington de que o centro de pesquisa nuclear de Tuwaitha seria protegido, e que o acesso ao local seria controlado. ?Até que nossos inspetores voltem ao Iraque, os EUA têm a responsabilidade de manter a segurança nesse importante centro de armazenamento?, disse ele, num comunicado. El-Baradei não respondeu diretamente a informações, ainda não confirmadas, de que radiação estaria vazando do complexo, 30 km ao sul de Bagdá. Mas fez questão de deixar claro que o local é um velho conhecido da agência e que leituras altas de radiação são comuns ali, sugerindo que há muito pouco para corroborar a idéia de que os fuzileiros teriam descoberto sinais de um programa de armas atômicas. Veja o especial :