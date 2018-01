ONU pede dinheiro para ajudar palestinos desabrigados A Unrwa - agência da ONU para assistir os refugiados palestinos - emitiu pedido de ajuda financeira para fornecer água e abrigo a famílias palestinas desabrigadas em meio às violentas ações militares de Israel na Faixa de Gaza. A Unrwa informa que necessita do equivalente a R$ 50 milhões para ajudar milhares de famílias que vivem no campo de refugiados de Rafah, situado no extremo sul da Faixa de Gaza, exatamente na fronteira com o Egito. A agência, criada para ajudar os refugiados palestinos depois de uma guerra de dois anos que se seguiu à criação do Estado judeu, em 1948, sofre uma crise financeira aguda e freqüentemente lança campanhas de arrecadação de fundos. Dezenas de casas foram destruídas durante uma incursão israelense de uma semana contra o campo de refugiados de Rafah. A incursão começou depois que 13 soldados israelenses morreram em meio a ações militares na região, e terminou em 24 de maio com um saldo de mais de 40 palestinos mortos e dezenas de casas demolidas. A Unrwa denuncia que centenas de famílias estão desabrigadas. "Rafah sempre foi um lugar pobre, mas hoje é um lugar devastado", constatou Peter Hansen, comissário-geral da entidade.