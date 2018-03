ONU pede envio de alimentos ao Timor Leste

A ONU apela à comunidade internacional para ajudar com alimentos cerca de 200 mil timorenses. Eles são assolados pela seca e por recentes pragas de gafanhotos. A ajuda será destinada às áreas rurais do Timor Leste durante um período de crise de seis meses, a partir de outubro deste ano. O comunicado foi divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. De acordo com o comunicado há uma queda de 30% da produção de milho e 20% na de arroz, em conseqüência das más condições climáticas, especialmente no litoral norte. O leste é afetado pelos gafanhotos. A ONU estima que a população do Timor subsistia com US$ 1 por dia em 2006, após quatro anos de independência. Segundo o relatório, "metade da população não tem água potável, 60 de cada mil recém-nascidos morrem antes de completar um ano e a expectativa de vida não passa de 55,5 anos de idade".