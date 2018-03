ONU pede fim da violação dos direitos humanos no Congo O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu ao líder rebelde Jean-Pierre Bemba o fim imediato das violações de direitos humanos, um dia após a organização ter confirmado que canibalismo, estupros sistemáticos, torturas e seqüestros estavam sendo usada como armas pelos rebeldes em remotas áreas da República Democrática do Congo. O Movimento de Libertação do Congo, de Bemba, e outras facções são acusadas pelas atrocidades.