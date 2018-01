ONU pede fim de programa nuclear da Coréia do Norte A Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU que supervisiona as atividades nucleares no mundo, votou nesta sexta-feira uma resolução pedindo à Coréia do Norte o fim de seu programa de fabricação de armas nucleares. Além disso, a AIEA pediu ao país que volte a permitir inspeções internacionais em suas atividades atômicas. A resolução da AIEA passou por consenso. Além do ?desmantelamento completo? dos esforços nucleares para fins militares da Coréia do Norte, o texto ainda exorta o país a ?aceitar as amplas salvaguardas da AIEA e cooperar com a agência na sua inteira e efetiva implementação?. A resolução da AIEA não tem autoridade para impor obrigações à Coréia do Norte, que tem feito esforços para se aproximar da agência nos últimos meses. Mas o fato de o texto ter sido consensual na organização, que tem 137 países representados, demonstra a preocupação internacional com as intenções declaradas do país em construir armas atômicas.