ONU pede governo de unidade e inclusivo na Costa do Marfim

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) expressou satisfação em relação ao presidente eleito da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, que assumiu suas funções como chefe de Estado na segunda-feira, e pediu que ele forme um governo inclusivo e com uma base sólida, de acordo com o atual presidente do órgão, o colombiano Nestor Osorio.

O Conselho pediu que o governo do novo presidente assegure a segurança do ex-líder Laurent Gbagbo, que se recusava a deixar o poder, e que ele e sua família recebessem um tratamento justo. A recusa de Gbagbo em aceitar que havia perdido as eleições mergulhou a Costa do Marfim em uma guerra civil desde o fim de novembro. O conflito só terminou com sua prisão, nesta segunda.

Os 15 membros do órgão também pediram que todos os marfinenses evitem represálias, vinganças e provocações relacionadas aos crimes ocorridos durante os dias de conflito e trabalhem juntos pela reconciliação agora que Ouattara está no poder. Ativistas acusam ambos os lados - tanto as tropas de Gbagbo quanto as de Ouattara - de terem cometido violações de direitos humanos.

O governo já anunciou que investigará as supostas violações, o que foi aprovado pelo Conselho, assim como as afirmações do presidente de que os responsáveis por esses crimes seriam responsabilizados "independente de sua afiliação". O órgão ainda elogiou os pedidos de Ouattara pela "reconciliação e pela justiça, e sua decisão de estabelecer um comitê de justiça".

Na noite da terça-feira, EUA e União Europeia também expressam apoio a novo presidente da Costa do Marfim. Eles também pediram que Ouattara forme governo de unidade e para promover reconciliação. O próprio presidente americano, Barack Obama, telefonou ao líder marfinense para fazer o apelo.