ONU pede inquérito sobre morte de Vieira de Mello no Iraque Um investigador da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu na quarta-feira a abertura de um inquérito especial sobre o assassinato de 20 funcionários da entidade em Bagdá, em 2003, entre os quais o então alto comissário para os Direitos Humanos, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Leandro Despouy, investigador especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a independência de juízes, disse que o fato de nem o Iraque e nem as forças de ocupação norte-americanas terem esclarecido a verdade a respeito do crime minava a credibilidade dessa entidade mundial. "Eu proponho a criação de uma comissão de inquérito composta por especialistas de renome a fim de finalmente esclarecer o que exatamente aconteceu e quem foi o responsável", disse em uma entrevista coletiva Despouy, um advogado argentino. Vieira de Mello, apontado à época como futuro secretário-geral da ONU, morreu com seus colegas quando um agressor suicida explodiu um caminhão do lado de fora do complexo da organização na capital iraquiana, no dia 9 de agosto de 2003, cinco meses depois da invasão liderada pelos EUA. Autoridade da ONU havia muitos anos, o brasileiro atuava em Bagdá como representante da entidade internacional supervisionando as operações de ajuda humanitária e mantendo contato com as forças de ocupação. No entanto, ainda há muitas perguntas a respeito do episódio, que levou a ONU a retirar todos os seus funcionários do Iraque. Nenhum dos vários esforços para estabelecer como o atentado ocorreu e quem o planejou chegou a uma explicação substancial, afirmou Despouy. Isso, segundo o investigador, deixava a impressão de que crimes do tipo contra a ONU poderiam ser cometidos impunemente. Despouy disse ainda estar perplexo com o fato de o governo iraquiano não ter, no mês passado, suspendido a execução de um homem que poderia ter informações sobre o atentado. O investigador disse ter feito vários apelos aos líderes iraquianos e a autoridades norte-americanas e britânicas em nome da suspensão da pena de morte do homem, que confessou ter participado dos preparativos do ataque. "Ele era o último sobrevivente dentre os supostos responsáveis pelo atentado", disse Despouy. "E talvez pudesse ter fornecido um testemunho importante." Os apelos haviam sido enviados antes a líderes de governos do Ocidente que tinham manifestado admiração por Vieira de Mello, entre os quais o então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. O investigador não soube dizer se algum deles adotou medidas em resposta aos apelos. "A gravidade do fato e a importância imensa dele tanto para os familiares das vítimas, que desejam saber o que aconteceu com seus entes queridos, quanto para a credibilidade da ONU não deveriam ser ignoradas", afirmou.