ONU pede investigação sobre incêndio em Honduras

O porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Rupert Colville. disse nesta sexta-feira que é necessária uma investigação independente sobre o incêndio ocorrido na noite de terça-feira da prisão hondurenha de Comayagua, que deixou 355 mortos.

Colville disse que Honduras deve prevenir esses incidentes, já que o incêndio foi o terceiro numa prisão do país em uma década.

Ele lembrou, porém, que a crônica superpopulação carcerária, a falta de condições sanitárias, a cobertura de saúde deficitária e outros problemas "não se limitam a Honduras", mas contribuem para o surgimento de "uma onda de violência em prisões em toda América Latina" nas últimas semanas, que deixou mortos no Uruguai, Argentina, Venezuela e Chile. As informações são da Associated Press.