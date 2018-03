ONU pede mais tempo para trabalho de inspetores de armas Hans Blix, chefe da equipe de inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU), disse nesta segunda-feira que Bagdá não aceitou de bom grado a resolução do Conselho de Segurança (CS) da entidade que exige seu desarmamento. Por sua vez, o secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed el-Baradei, disse que seus subordinados necessitam de "alguns meses" a mais para concluir seu trabalho. Porém, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, John Negroponte disse não ter ouvido nada que "nos dê esperanças de que o Iraque se desarmará" voluntariamente e faça com que seu país deixe de considerar uma ação militar contra Bagdá. Dizendo que o Iraque não se desarmou nos 12 anos que se seguiram à Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, ele garantiu que o acompanhamento norte-americano das inspeções mostrou que o "Iraque está de volta à ativa, como sempre", e alertou ao CS da ONU que não amenize a pressão sobre o governo liderado por Saddam Hussein. "Eles não estão cooperando incondicionalmente. Nos próximos dias, acreditamos que o conselho e seus membros terão de lidar com suas responsabilidades", disse Negroponte. O embaixador do Iraque na ONU, Mohammed al-Douri, garante que seu país "está limpo de armas de destruição em massa". El-Baradei declarou que seus inspetores não detectaram nenhuma atividade nuclear proibida nos locais visitados no Iraque. Blix disse que Bagdá está cooperando no que diz respeito a dar acesso aos lugares, mas insiste que o governo iraquiano precisa colaborar mais com o trabalho de seus subordinados. "O Iraque parece não ter aceitado de bom grado o desarmamento dele exigido", disse Blix no início de sua declaração sobre os 60 dias de trabalho em solo iraquiano. Segundo Blix, "abrir portas" não é o bastante para os iraquianos. Sobre a questão do tempo necessário para que os inspetores trabalhem, Blix diz compartilhar "da noção de urgência" para obter o desarmamento dentro de um "período razoável de tempo". El-Baradei, por sua vez, disse que seus homens estão progredindo bastante com seu trabalho e não devem ser pressionados por prazos curtos. "Até o momento não encontramos nenhuma evidência de que o Iraque tenha retomado seu programa de armas nucleares desde a eliminação do mesmo nos anos 90", disse ele. "No entanto, nosso trabalho ainda está em andamento e é preciso permitir que ele siga seu curso natural."