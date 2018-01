ONU pede merenda para 300 milhões de crianças famintas A agência de alimentos das Nações Unidas pediu aos países doadores ajuda para alimentar na escola as 300 milhões de crianças famintas existentes no mundo. O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, James Morris, disse que a merenda escolar é, "surpreendentemente, uma maneira simples e efetiva de provocar um impacto (positivo)" na vida das crianças desnutridas. Se for totalmente executado, "um programa de merenda escolar em escala mundial poderá fazer uma diferença imediata" na vida destas crianças, disse Morris em uma declaração divulgada por uma agência baseada em Roma. Entre as 300 milhões de crianças que padecem de fome crônica em todo o mundo, 170 milhões têm de estudar de estômago vazio por não receberem merenda na escola, segundo ele. As demais, 130 milhões de crianças, nem sequer freqüentam a escola. Quando existe comida na escola, a freqüência muitas vezes dobra no prazo de um ano, disse a agência da ONU. O apelo foi lançado antes do encontro que será realizado na sede das Nações Unidas em Nova York na próxima semana destinado a encontrar maneiras de criar maiores oportunidades e providenciar comida para as crianças desnutridas.