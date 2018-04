ONU pede ‘moderação’ para evitar escalada de tensão na Síria após ataques

NOVA YORK, EUA – O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu aos países que demonstrem “moderação” e evitem ações que possam elevar as tensões na Síria após o ataque coordenado pelos Estados Unidos contra instalações do regime de Bashar Al-Assad nesta sexta-feira, 13.

“Eu peço a todos os Países Membros que demonstrem moderação nessas perigosas circunstâncias e evitem ações que levem à escalada da situação e piore o sofrimento do povo sírio”, disse Guterres em comunicado publicado na madrugada deste sábado, 14.

+ França não irá tolerar 'a banalização do uso de armas químicas', diz Macron

Guterres afirmou que acompanha a situação na Síria após os ataques liderados pelos Estados Unidos com apoio da França e do Reino Unido. O secretário-geral também lamentou o fato do Conselho de Segurança da ONU não ter chegado a um consenso sobre as investigações do suposto ataque químico contra a cidade de Duma, último reduto rebelde da região de Ghouta Oriental que lutava contra o regime de Assad.

+ Ataque americano 'não ficará sem consequências', diz embaixador russo nos EUA

“Eu expresso o meu profundo desapontamento pelas falhas do Conselho de Segurança em concordar com a criação de um mecanismo para investigar o uso de armas químicas na Síria”, disse o Secretário-Geral.

Na última semana, o Conselho de Segurança realizou reuniões que não atingiram consenso sobre investigações na região. Uma proposta de resolução dos Estados Unidos e outras duas da Rússia foram vetadas durante as tratativas.