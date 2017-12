ONU pede que Brasil demita torturadores As Nações Unidas (ONU) pediram que o Brasil demita e investigue torturadores do período do regime militar que estejam ocupando cargos do governo. Nesta quarta-feira, o Comitê contra a Tortura da ONU entregou aos representantes brasileiros uma lista com 444 nomes de supostos torturadores, incluindo o do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Josias Quintal, que foi funcionário do Departamento de Operações Internas (DOI-CODI) entre 1976 e 1978. Nesta quarta-feira, durante a "sabatina" do Brasil na sede da Comissão de Direitos Humanos da ONU, os peritos da organização se disseram insatisfeitos com as respostas do governo sobre o tema e pediram que o País apure a situação das denúncias. A lista dos torturadores foi preparada pelo movimento Tortura Nunca Mais, e a reação dos representantes do governo foi de que estariam disposto a estudar o caso. Segundo o chefe da delegação brasileira, Marcos Pinta Gama, assim que o governo descobre que um funcionário que trabalha no governo é apontado como torturador do regime militar, o acusado é demitido. A explicação é contestada por Cecília Coimbra, vice-presidente do movimento Tortura Nunca Mais. Segundo ela, o governo apenas afasta os suspeitos. Após ser duramente criticado pelos peritos da ONU sobre a impunidade do sistema brasileiro, o País reconheceu que vive uma crise de segurança pública. Os representantes sequer conseguiram informar quantas condenações foram feitas no País no que se refere ao crime da tortura. Segundo a Anistia Internacional, até hoje ninguém foi condenado. O governo afirma que 16 processos estão em andamento. Na avaliação do deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, "as respostas do Brasil às questões colocadas pela ONU mostram que há um grande abismo entre o que está sendo feito e o que seria necessário para acabar com a tortura no País". Nesta terça-feira, a ONU criticou a Lei de Anistia do País, alegando que a norma poderia ser uma das razões para a impunidade no Brasil ser alta. Nas respostas desta quarta-feira, o governo limitou-se a dizer que a lei foi importante para que o País pudesse se redemocratizar. Na próxima semana, a ONU irá apresentar recomendações ao Brasil. Segundo um perito da organização, as sugestões devem tratar de temas como a eficácia das instituições e a situação das penitenciárias. O governo anunciou que está preparando uma ampla reforma de sua política de direitos humanos, de 1996. A idéia é que a nova política inclua o direito ao acesso à escola e à saúde.